Soll doch Weihnachten kommen

Was haben die «Fairy Tales of New York», ein Tessiner Dreikönigslied, Erich Kästners «Märchen vom Glück» und der Hildegard-Knef-Song «In dieser Stadt» miteinander zu tun? Eigentlich gar nichts. Es sei denn, man besucht Martina Hugs Weihnachts-Musiktheater-Revue «Wenn hai kusch …», die am Donnerstag in der Churer Postremise Premiere gefeiert hat. Dort kommt all das vor – und noch viel mehr, das auf den ersten Blick wild zusammengewürfelt erscheint.