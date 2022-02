Snook: «Sprache und Kultur bedeuten ebenfalls Heimat»

mit Gino Clavuot sprach Fadrina Hofmann

Gino Clavuot alias Snook gilt als Pionier des mehrsprachigen Raps in der Schweiz und als Botschafter für das Rätoromanische. Seit 2005 produziert der heute 37-Jährige eigene Werke. Snook lebt in Zürich und arbeitet in Chur, doch auch seine Heimat Tarasp im Unterengadin bleibt ein Fixpunkt im Leben des Rappers. Anlässlich der Emna Rumantscha, die vom EDA lanciert wurde, konnte Snook ein Video produzieren, um für die rätoromanische Sprache und Kultur zu sensibilisieren.