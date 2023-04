Die Holz-Art gastiert erneut in Elm

Fünf internationale Bildhauerinnen und Bildhauer beteiligen sich insgesamt an der diesjährigen Holz-Art-Woche, in der sie Skulpturen aus Glarner Holz formen. Die siebte Ausgabe findet zum zweiten Mal in Folge auf dem Dorfsäge-Areal in Elm statt. «Mit der Location mitten im Dorf ist auch Elm Ferienregion erneut Gastgeberin der Holz-Art-Woche», steht dazu in einer gemeinsamen Mitteilung der Vereine Holz-Art-Woche und Talföhn. Denn auch dieses Jahr spannen beide Vereine wieder als Veranstalter zusammen.