Zum Saisonabschluss trifft am Frühlingsfest Hip-Hop auf Reggae

In den Bündner Skigebieten wird der Winter langsam verabschiedet und der Frühling eingeläutet – so auch in Silvaplana. Zum fünften Mal findet in April das Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana statt. Wie es in einer Mitteilung des Veranstalters heisst, locken zwei Schweizer Musikgrössen auf den Berg. Am Samstag, 22. April, sorgt die Churer Band Breitbild für gute Beats. Die Band zeigt sich mittlerweile nur noch selten live, weshalb ein unvergessliches Hip-Hop-Erlebnis garantiert ist.