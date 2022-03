Sie vertrauen auf die Kraft der Natur und der Menschlichkeit

Anlässlich einer Ausstellung im Kabinett der Visionäre in Chur im Jahr 2017 habe sie erstmals ein Bild des ukrainischen Künstlers Michael Fridman gesehen, erinnert sich Jsabella Portmann, die Galeristin der Galerie Obertor in Chur. Anschliessend habe sie den Künstler in Jenaz, wo er seit dem Jahr 2016 wohnt, besucht und da auch seine Frau Kathi Shtraus Valär kennengelernt. Wie Fridman stammt auch sie aus der Ukraine. Nun, ein paar Jahre später, ist in der Galerie Obertor eine Ausstellung mit den beiden Kunstschaffenden zu sehen.