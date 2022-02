Sie interpretieren «Aschenputtel» neu

Die Gruppe Teatro la Ribalta aus dem italienischen Bozen inszeniert das Märchen von Aschen­puttel in einer neuen Lesart. «Un Peep Show per Cenerentola» ist laut Mitteilung zunächst ein ­Bühnenraum, ein sprechendes Bühnenbild, eine Tanztheater-Kreation, erdacht für eine Peepshow, einen Ort, der sich aus Blicken nährt, aus Augen, die sehen, ohne gesehen zu werden. Der ­Bühnenraum besteht aus einer kreisförmigen Plattform, an deren Rand 14 Kabinen für ebensoviele Zuschauende stehen.