Sie erzählt von Idioten und klappernden Flipflops

Eine fröhlicher klingende Anklage ist schwer vorstellbar. Ein Bass hüpft über zögernde Schlagzeugklänge, Akkorde und Melodien scharen sich um das Rhythmusgerüst wie lachende Kinder. Auch Anna Erhards Stimme klingt im Song «Horoscope» leicht und verspielt. Und dennoch haben wir es mit einer Kritik zu tun. «I’m anti everything / You look for the heart of things», singt Erhard, während sie sich einem fiktiven Du gegenüberstellt. Sie selbst verweigere sich allem, während die angesungene Person gern zum Kern der Dinge vordringe.