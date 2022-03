Sie beleuchten das Chaos in der eigenen Innenwelt

Sie räumt auf in ihrem Leben, versucht, auf die Reihe zu kriegen, was sich in ihrem Kopf abspielt. Im roten Pullover sitzt die Protagonistin des aktuellen Global-Players-Stücks «Chaos» auf der Bühne des Theaters Klibühni in Chur. Sie schaut um sich. «Meine Träume antworten mir», sagt eine Stimme aus dem Off. «Ich habe das Gefühl, irgendetwas stürzt bald ein. Vielleicht gibt es ein neues Leben, vielleicht Gemeinschaft und Liebe.» Die Schauspielerin – einen Namen hat sie im Stück nicht – steckt in einer Lebenskrise und versucht, in dieser zurechtzukommen.