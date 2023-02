Not Vital und Clay Hernandez stellen gemeinsam in der Galerie Fasciati aus

von Maya Höneisen

Man kennt ihn kaum. Informationen zu Clay Hernandez sucht man vergebens. Ausser auf dem einen der vielen Kanäle in den sozialen Medien: Da sitzt er in einem Churer Hotel zusammen mit Not Vital am Tisch. Tatsächlich sei Hernandez vor vielen Jahren Modell des international bekannten Engadiner Künstlers gewesen, erklärt der Churer Galerist Luciano Fasciati. «Er ist Kubaner und lebt in Barcelona.»