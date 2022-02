Sein Kriminaltango hallt noch immer über Pontresina

Es war das Jahr 2005. Hazy Osterwald stand am Vibrafon und spielte im «Grand Hotel Kronenhof» in Pontresina zwei ausverkaufte Konzerte. Wie ein Zeitungsartikel damals vermeldete, waren die Tickets innert Rekordzeit ausverkauft. Es waren die letzten Konzerte des Jazzmusikers, Komponisten und Bandleaders. Sieben Jahre später verstarb er an einer schweren Krankheit. Am 18. Februar 2022 wäre Osterwald 100-jährig geworden.