Sechs Fragen an den Bündner Literaturpreisträger 2022

Der Papst schickt den ultraheiligen Inquisitor Innozenz de Innozentis auf eine Mission. Getarnt als Käferforscher soll er sich aufmachen ins blasphemische Schwamendingen. Unvorstellbares ist nämlich geschehen. Der Schädel des ersten Menschen ist in die Klauen der Ketzer in der Zürcher Agglo geraten und soll zurück in die päpstliche Schatzkammer. Dabei erwarten Innozenz, ausgestattet mit einem Rettungsköfferchen, monströse Gegner, wobei bucklige Narren, gespaltene grüne Zungen von Dämonen oder gelbgesichtige Pfarrer noch die kleinsten Übel sind.