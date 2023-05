Rap dominiert das Indoor Festival

Das Indoor Festival verwandelt das Center Fontauna in Disentis am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai, in einen Konzertsaal. Eröffnet wird der Anlass am Freitagabend von Gigi, der Bündner Senkrechtstarterin der Schweizer Rapszene, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Sie präsentiert Lieder ihrer ersten EP «Herzkopf», die Ende März erschienen ist. Im vergangenen Herbst erschien ihre erste Mundart-Single «Swissrap».

Eaz wird als zweiter Act die Bühne stürmen. Seine Teilnahme an der Sendung «Sing -meinen Song Schweiz 2023» und sein neuer Hit «Juicy» machten ihn hierzulande bekannt. Mit über zehn Millionen Streams auf Spotify und Apple Music gehört Eaz zu den Hoffnungsträgern der Schweizer Raplandschaft. Der Mundart-Sprachakrobat landete mit Songs wie «Motivé» auf Platz 1 der offiziellen Schweizer Singlecharts und erreichte mit seiner aktuellen Single «Juicy» Platz 2 derselben Charts.

Abschliessend tritt am 12. Mai Pronto auf. Seit dem Release seiner Single «Clean» im Jahr 2016 hat der Rapper aus Solothurn sich weit über die Grenzen seiner Schweizer Heimat hinaus einen Namen gemacht. 13 Singles wurden mit -Platin ausgezeichnet, dazu kommen Millionen von Streams seiner Singles und Videos.

Giganto mit Gästen

Den Samstagabend eröffnet der Lokalmatador Giganto. Er ist experimenteller, ehrlicher und erwachsener denn je, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Mit im Gepäck: sein viertes Album. Ans Indoor Festival hat er Freunde eingeladen, die ihn bei einigen Liedern unterstützen werden. Darunter sind Jusht und Orange von Liricas Analas, Mattiu Defuns, Sirius und Clique 713.