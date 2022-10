«Schang hätte eine ‘meijöörische’ Freude daran»

Ja, es sind schöne Erinnerungen. Wir bekamen immer gute Rückmeldungen und wurden oft für Auftritte angefragt. Die Leute hören einfach gerne Glarnerdeutsch. Das bereitet ihnen Freude. Wir hatten auch Auftritte in Bern und Zürich. So haben wir das Glarnerdeutsch an verschiedenen Orten vorgestellt.