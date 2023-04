Mit einem Frühlingsfest in die warme Jahreszeit

Ebenfalls am vergangenen Wochenende fand in Samnaun das 33. Frühlings-Schneefest in der Silvretta-Arena statt. Auf der Bühne mitten im Skigebiet gab sich die Schweizer Rockband Gotthard die Ehre. Nebst den Songs ihres aktuellen Albums «#13» spielten sie altbekannte Lieder wie «Lift 'U' Up» oder «Heaven» und versetzten die ältere wie die jüngere Generation in rockige Stimmung und Partylaune. Mehrere Tausend Schneesportfans waren am Sonntag unterwegs und konnten die Klänge geniessen, wie es in einem Schreiben von der Tourismusorganisation Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) heisst.