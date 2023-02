«Sault dalla diala»: Knappe Verse, die dennoch viel sagen

Er braucht für seine Poesie nur wenige Worte. Doch es ist mit diesen wenigen Worten wie mit dem Brief in einem seiner Gedichte: «Tia/davosa/brev ei stada/cuorta/denter/las lingias/vegnida/liunga», «Dein/letzter/Brief war/kurz/zwischen/den Zeilen/lang/geworden.» Gion Battesta Spescha, geboren 1944 in Andiast und aufgewachsen als Bauernsohn mit einer Mutter, die in ihm die Liebe für die romanische Sprache weckte, fühlt sich schreibend wohl in einer sinnreichen Kürze, die Raum für eigene Bilder und Gedanken lässt.