Rob Spence, Daniel Ziegler und Lisa Eckhart kommen nach Arosa

Das Organisationskomitee des Arosa Humorfestivals gab bekannt, welche Künstler die Lachfalten des Publikums vom 8. bis 18. Dezember strapazieren dürfen. «Wie jedes Jahr, können sich Gäste auf ein brillantes und vor allem abwechslungsreiches Programm freuen», lässt sich Frank Baumann, langjähriger Festivaldirektor des Arosa Humorfestivals, in einer entsprechenden Medienmitteilung zitieren. Ein Blick auf den Programmflyer zeigt: Renommierte Künstlernamen wie Rob Spence, Daniel Ziegler oder Lisa Eckhart stechen ins Auge. Auch Wiederholungstäter Ingo Appelt und das Duo Ass-Dur werden die Bühne mitten im Skigebiet bespielen, wie die Verantwortlichen schreiben. «Ganz besonders freuen wir uns auch auf den Auftritt von Bänz Friedli», so das Zitat des Aroser Tourismusdirektor Roland Schuler in der Medienmitteilung. Als Mister Mundart lasse Bänz Friedli die Vielfalt der Schweizer Dialekte jeweils beim Arosa Mundartfestival – der kleinen Schwester des Arosa Humorfestivals – hochleben. Der Ticketverkauf hat teilweise begonnen – ab Mittwoch können bereits Kombitickets mit Hotelübernachtungen gekauft werden, wie es heisst. (red)