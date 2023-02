Singschule Chur probt den Neuanfang

«Vor zwei Monaten dachte ich noch, wir müssen den Verein auflösen», sagte ein sichtlich erleichterter Lukas Sieber am Donnerstag gegen 21 Uhr im Loësaal in Chur. Unter der Leitung des bisherigen Präsidenten hatten die Mitglieder der städtischen Singschule soeben einen neuen Vorstand bestimmt. «Seit zwei Tagen wissen wir, dass wir genügend Kandidaten haben», merkte Singschulleiterin Lilian Köhli an. «Ab heute wissen wir, was im nächsten Dreivierteljahr sein wird.»