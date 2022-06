Rapperswil hat wieder den Blues

Dafür herrschte auf den zwei Bühnen am Curtiplatz und im Kapuzinerzipfel so etwas wie ausgelassene Festivalstimmung. An mitwippendem Publikum mangelte es zum Beispiel Tobias Carshey überhaupt nicht: Die Sitzplätze rund um die Bühne im Kapuzinerzipfel waren alle besetzt, und die Leute lauschten sitzend und stehend den träumerisch-dunklen Tönen des Zürcher Musikers. Auch die in Winterthur wohnhafte US-Amerikanerin Akina McKenzie vermochte das Publikum mit ihrem Gitarrenspiel und Gesang in den Bann zu ziehen und an den äussersten Rand des Festivalgeländes zu locken.