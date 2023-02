Premiere in der Churer Postremise: «The Dogfather» ist elegant, skurril und seltsam intim

Mit festem Schritt betritt sie den Bühnenraum. «Guten Abend, mein Name ist Miriam Japp, ich bin Schauspielerin – und Archivarin», teilt sie dem Premierenpublikum in der Churer Postremise mit. «Ich wende mich das erste Mal in einem Theaterstück meiner Familie zu.» Nicht nur das. Ebenfalls das erste Mal hat Japp auch den Text eines Theaterstücks, in dem sie spielt, selbst geschrieben. Es ist eine präzise, anschauliche Sprache, mit der sie sich die Aufmerksamkeit sichert und das Interesse an ihrer Familie weckt.