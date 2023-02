Wenn die eigene Familie auf den Hund gekommen ist

Dass vor der Churer Postremise Autos von anderswo stehen, kommt häufiger vor. Insofern fällt der graue Transporter mit Waadtländer Kennzeichen am Donnerstag nicht weiter auf. Mit ihm angereist ist jedoch ein illustres Geschwisterpaar: Christeile’s Oak Silver Orell und Christeile’s Oak Silver Ouessane. Sie sind schon tags zuvor in Avenches losgefahren und haben in Bad Ragaz übernachtet. Mit ihrer Besitzerin Ruth Hess natürlich, denn die beiden sind Windhunde.