Pistengaudi mit Stress und Bligg

Wie wäre es, dieses Wochenende wieder einmal ins Engadin zu reisen? Bevor die Skisaison endet, sorgen die beiden Schweizer Rapper Stress und Bligg für ordentlich Stimmung am Berg. Das schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Das Frühlingsfest dauert neu zwei Tage, damit «das Ende der Wintersaison würdig zelebriert werden kann». Das Fest findet in der Mittelstation Murtèl mitten im Skigebiet Corvatsch statt.