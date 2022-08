Not Vital engagiert sich für eine alte Tradition

von Marina U. Fuchs

Der Künstler Not Vital ist bekannt dafür, dass ihm Engadiner Traditionen weit über die romanische Sprache hinaus wichtig sind. So ist ein Ziel seiner Fundaziun Not Vital, wertvolle Schriften aus der Zeit zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert zu sammeln und in einer Bibliothek in der Ardezer Chesa Planta aufzubewahren, die ebenso zur Stiftung gehört wie der Parkin in Sent und das Schloss Tarasp.