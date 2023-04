«Das Veranstaltungsangebot im Glarnerland ist erstaunlich gross»

Absolut. Natürlich nicht regelmässig oder ausschliesslich. Aber wir wissen, dass die Menschen heute viel spontaner unterwegs sind und sich auf vielen Kanälen informieren. Dazu gehört sicher auch der Blick in die Zeitung. Wenn die Glarner Nachrichten immer am gleichen Tag am gleichen Ort aktuelle Veranstaltungen aus der Glarneragenda bringen, wird man das wahrnehmen und sich inspirieren lassen. Man wird so Dinge entdecken, die man sonst vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hat.