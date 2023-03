Herbert Grönemeyer: «Wir schaffen es nicht mehr so leicht, Themen zu verdrängen»

Der Sänger und «Das Boot»-Schauspieler Herbert Grönemeyer, der 1984 mit dem Album «8630 Bochum» und den Singles «Männer» und «Flugzeuge im Bauch» die deutsche Popmusik neu erfunden hat, knüpft mit dem zeitkritischen, neuen Album «Das ist los» an den Vorgänger «Tumult» (2019) an. Die einen Lieder sind verspielt und tanzbar, andere tiefschürfend und bewegend. Grönemeyer spielt am 31. Mai im Zürcher Hallenstadion.