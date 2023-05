Philipp Gurt macht den Bernina Express zum fahrenden Tatort 

von Sebastian Helbig

Corina Costa, Polizeibeamtin und Bergbäuerin, wird kurzfristig auf einen hoch interessanten Fall angesetzt. Auf dem höchsten Punkt der Reise im Bernina Express wird auf der Toilette eines Panoramawagens eine junge Frau namens Petra Schmitz erwürgt. Ein Mord an bester Lage. Costa, die nicht Auto fährt und deren Diensttelefon sich stets mit leerem Akku in Schweigen hüllt, wird per Hubschrauber an den Tatort geflogen.