Neue Musik der Churer Band «What the Funk» 

Das Projekt «7700» soll ein Abenteuer für Ohren und Augen sein, das den Sommer 2022 ganz besonders machen wird, wie What the Funk mitteilt. Der Auftakt bilde eine neue Single «Mittendrin», die am Freitag, 6. Mai erschienen und auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar ist. Der Songname «Mittendrin» habe konkrete Hintergründe, wie der Saxofonist der Band, Roman Benker, erklärt: «Vier Element haben mein Leben massgeblich geprägt: Die Familie, Freunde, Spass und die Musik – und ich immer mittendrin. Es war die Inspiration, den Song «Mittendrin» zu schreiben». Der erste Song der Single führe die Fans also tief in Benkers Vergangenheit und zeige die Entstehung einer grossen Liebe – die zwischen ihm und der Musik.