Der Frühling bringt Kunst in die Stadt

Ein Kinderbuch und Saatkugeln



Ein weiterer Teil der Frühlingsaktion in Glarus läuft laut einer Mitteilung von Glarus Service unter dem Titel «Baeschlin bi dä Lüüt» in der Buchhandlung Baeschlin. Dort wird das Bilderbuch «Leyla an der Glarner Landsgemeinde» für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren vorgestellt. Illustriert hat es Ekaterina Chernetskaya. So sind denn auch Werke zur Lands­gemeinde der Moskauer Künstlerin in den Schaufenstern ausgestellt. Den Frühling zu sich nach Hause holen kann man sich mit den Saatkugeln «Schmetterlings­wiese oder Bienenschmaus». Abge­geben werden sie ab Samstag, 25. März, gratis an die Kundinnen und Kunden beim Besuch eines Geschäfts. Die Anleitung dazu: «Die Saatkugel drückt man ganz einfach in die Erde und gibt Wasser dazu.» (red)