Nathan Evans singt am Festival Live Is Life

Elf Konzerte, 20 Künstler und acht Bühnen – nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause meldet sich das Festival Live Is Life zurück. Sowohl in Arosa wie auch in Lenzerheide bringen laut Mitteilung namhafte Musikschaffende das Eventfeeling zurück ins Skigebiet. Die Bündner Popband 77 Bombay Street und die deutsche Popgrösse Max Giesinger eröffnen die «Fresh Air Edition» mit ihren Konzerten bei der Hörnli-Hütte und der Motta-Hütte am Freitag, 1. April, um 14 Uhr. Der Patron des Schweizer Raps, Stress, sorgt später um 23 Uhr für den krönenden Tagesabschluss im «Cinema Club» im Hotel «Kurhaus» in Lenzerheide.