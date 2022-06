Musizieren wie die Grossen

Mit einem ganzen Orchester aufzutreten, ist schon für gestandene Solisten nicht alltäglich. Für einige der neun jungen Musikerinnen und Musiker, die sich am Sonntag im Theater Chur aufs Podium wagten, war es sogar das erste Mal. Was die neun einte: Den Auftritt mit der Kammerphilharmonie Graubünden unter der Leitung von Philippe Bach hatten sie sich im Januar an einem Wettbewerb erspielt. Vor gut besuchtem Haus zeigten sie nun ihr Können.