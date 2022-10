Musikalischer Spaziergang mit Überraschungen

Das Schöne am Spazierengehen ist ja, dass man nie weiss, wer oder was einem begegnet. Diesem Zufallsprinzip folgend, schien der Orchesterverein Chur sein Programm unter dem Motto «Paris – je t’aime!» zusammengestellt zu haben – eine kunterbunte Promenade, quer durch Zeiten und Formen. Aber wie beim Flanieren trügte der Schein, denn unvermutet hing doch alles mit allem zusammen. Dass etwa Joseph Bologne de Saint-Georges’ Sinfonie op. 11, Nr. 2 das Konzert am Mittwoch in der Churer Heiligkreuzkirche eröffnete und Joseph Haydns Sinfonie Nr. 56 den Abend beschloss, erwies sich als durchdacht.