Ursina Hartmann macht die Stimmen der Kriegsopfer hörbar

von Maya Höneisen

Es ist nicht ganz leichte Kost, welche die Churer Klibühni in der bevorstehenden Lesung mit Ursina Hartmann dem Publikum serviert. Dass der Abend zustande gekommen sei, sei dem Zufall zu verdanken, sagte Ursina Trautmann, die Co-Leiterin der Klibühni, am Dienstag an einer Medienorientierung. Die musikalische Lesung «Die Stimme des Menschen» sei spontan entstanden. Sie habe Ursina Hartmann nach aktuellen Projekten gefragt. Die Bündner Schauspielerin brachte das gleichnamige Buch des deutschen Publizisten Hans Walter Bähr (1915–1995) ins Spiel.