Musik gegen sexualisierte Gewalt

Mit «Unglaublich» bringt die Churer Band What the Funk Ende November bereits ihre fünfte Single in diesem Jahr heraus, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Rahmen einer internationalen Kampagne gegen Gewalt an Frauen planen das Frauenhaus Graubünden und das Frauenstreikkollektiv Graubünden am 25. November eine gemeinsame Strassenaktion in der Churer Poststrasse. Anschliessend geben What the Funk ein Benefizkonzert und präsentieren ihre neue Single. Das Konzert startet um 13.30 in der Churer Rathaushalle.