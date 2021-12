Mozarts Musik aus dem Lockdown begeistert im Engadin

Von Marina U. Fuchs

Nach Weihnachten treffen sich im Engadin regelmässig Musikerinnen und Musiker, die in bedeutenden europäischen Orchestern führende Positionen besetzen. Auf hohem künstlerischen Niveau sorgen sie als Sinfonieorchester Engadin mit «Sinfonia» für Begeisterung. Nach einer pandemiebedingten Pause im vergangenen Dezember ist das Sinfonieorchester Engadin in diesem Jahr nun wieder live zu hören. Joshua Weilerstein dirgiert, Valeriy Sokolov brilliert als Solist an der Geige.