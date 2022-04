Mit Virtuosität und Gefühl das Publikum begeistert

In der Blasmusik ist vielfach von Stärkeklassen die Rede. Aber dass Stärke nicht gleich Lautstärke heissen muss, zeigte sich am Sonntag im Konzert von Graubünden Brass. Mit dem leisesten Stück im Programm, Etienne Crausaz’ «The last night of fall», beschwor die Band grosse Emotionen herauf. Die melancholische Melodie, der vermeintlich schlichte Bläsersatz, die raffinierte Harmonik – all das entwickelte in der sorgsamen Phrasierung, in den eleganten Registerübergängen und der klugen Agogik eine ungeheure Kraft.