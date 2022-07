Mit Spielfreude das Platzkonzert zum Ereignis gemacht

von Leci-Andri Flepp

Beim Bahnhof Klosters kreuzen sich zu dieser Jahreszeit die Wege von Wandervögeln, Bikern und Touristen. Am Donnerstagnachmittag wurden die Ausflüglerinnen und Ausflügler an diesem Knotenpunkt mit einem Platzkonzert des Jugendblasorchesters Graubünden (JBOG) beglückt. Den 43 Kindern und Jugendlichen unter der musikalischen Leitung von Fabio Pola gelang es mit Leichtigkeit, die belebte Bahnhofstrasse mit enthusiastischer Musikalität in ihren Bann zu ziehen.