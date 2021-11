Mit Ironie, Musik und etwas Ernst

Die Bündner Kulturpreisfeier muss vielen Ideen gerecht werden. Halb «Staatsakt», halb Familienfeier spiegelt sie das Kulturschaffen in Graubünden und sonnt sich zugleich in dessen Glanz. Noch glänzender ist es, wenn das Wirken der mit dem Hauptpreis Geehrten – in diesem Jahr der surselvische Schriftsteller Leo Tuor – von ausserhalb des Kantons zurückgespiegelt wird. Wie Roman Bucheli es am Freitagabend in Sumvitg tat; Germanist, Philosoph und Redaktor des NZZ-Feuilletons, eigens angereist für die Laudatio zu Ehren Tuors.