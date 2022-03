Mit feinen Farbschichten neue Räume erschaffen

«Mit Pinseln an langen, biegsamen Bambusstäben umkreise ich während Stunden, Tagen und Monaten die Leinwände und bringe feine Schichten von hochverdünnter Farbe auf die ungrundierte Leinwand auf.» Dies berichtet die 1953 in Frauenfeld geborene Künstlerin Heidi Schöni, die bislang nicht nur mit ihrer Malerei, sondern gemeinsam mit Karl Steffen vermehrt auch mit gross angelegten, raumgreifenden Installationen in Erscheinung getreten ist.