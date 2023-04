«Hard Rock Hotel» in Davos feiert fünften Geburtstag

Wie es weiter heisst, erwartet die Gäste am Ostersonntag ein Frühstück und bei schönem Wetter eine Chillout-Session mit DJ und Apéro auf der Dachterrasse. Bei schlechtem Wetter finde dies in einem Zelt statt. Am Sonntag bietet das Hotel zudem eine «Memorabilia»-Tour an – einen Rundgang mit Geschichten zu den zahlreichen Ausstellungsstücken des Hotels, zu denen unter anderem Schätze wie eine Jacke von Elvis Presley oder ein Dress von Beyoncé gehören, heisst es in der Mitteilung. (red)