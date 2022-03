Mit diesen Musikern kehrt das Open Air Lumnezia nach langer Pause zurück

Donnerstag

Am Donnerstagabend wartet auf die Besucherinnen und Besucher des Festivals ganz viel Schweizer Musik. Dabu Fantastic, 77 Bombay Street und Liricas Analas stehen am Donnerstag als Headliner auf der Bühne. «Ein Schweizer Abend, der vielfältiger kaum sein könnte und mit dem Abschiedskonzert der Liricas Analas wird es bestimmt ein erstes Mal eng vor der Bühne», schreiben die Veranstalter weiter. Abgerundet wird das Programm am Donnerstag mit Auftritten von Hess & the spanky Hammers, We are Ava, Crispy Dee und The Oskars.

Da die Anzahl Besucher, die bereits am Donnerstag anreisen, in den letzten zwei Ausgaben stark zugenommen hat, treten die Bands bereits am Donnerstag auf der Hauptbühne auf. «Wir haben uns entschieden, vom ersten Abend an, das gesamte Festivalgelände zu öffnen, um mit der Infrastruktur dem Besucherandrang gerecht zu werden», sagt OK-Präsident Norbert Cavegn.