Mit dem eigenen «Moser» zum Geburtstags-Fotoshooting

So lange wie in Laax hat er nirgendwo gelebt. Nicht in Neuhausen am Rheinfall, wo er 1922 geboren wurde. Nicht im New Yorker Stadtteil Brooklyn, wo sein ausgewanderter Vater Ende der Zwanzigerjahre eine neue Existenz aufbauen wollte, tragischerweise kurz vor dem Börsencrash. Nicht in Tennessee, wo er nach dem frühen Krebstod seiner Mutter einige unglückliche Jahre bei einer Tante und einem strengen Onkel bleiben musste, bis ihn der Vater 1938 wieder zu sich nahm. Nicht in Newark oder Sun Valley, wo er nach der Schulzeit verschiedensten Jobs vom Skilehrer bis zum Kofferträger – Gary Cooper!