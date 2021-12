Mit Beethoven den Schnee von morgen bejubeln

Das Hotel «Laudinella» ist nicht einfach einer der rund 40 Beherbergungsbetriebe von St. Moritz. Natürlich kann man – erst recht nach dem jetzt erfolgten Ausbau zum schicken 4-Sterne-Hotel – hier seine Skiferien verbringen, ohne etwas von dem mitzubekommen, was das Haus so anders macht. Aber das wäre schade. Es fängt schon beim Namen an. Es heisst nämlich nicht «das», sondern alle im Tal sagen «die Laudinella» – und manche sogar «meine Laudinella». Das hängt einerseits mit der Lerche zusammen, was das romanische Wort bedeutet, andererseits mit der Vergangenheit als Genossenschaft.