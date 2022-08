Max Kessler: «Das ist unsere Passion»

Am vergangenen Wochenende trafen sich in La Punt Chamues-ch neun verschiedene Drehorgel-Spielerinnen und -Spieler aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Deutschland zum ersten Engadiner Drehorgel-Festival, initiiert vom gleichnamigen Verein unter der Leitung von Max Kessler aus S-chanf. Dabei wurden mit den zum Teil über hundert Jahre alten Instrumenten verschiedene Konzerte gespielt. Als Höhepunkt fand ein Gala-Konzert in der Mehrzweckhalle La Punt Chamues-ch statt, wo mit den neun Drehorgeln verschiedene Stücke der berühmten Komponisten-Dynastie Strauss aus Österreich vorgetragen wurden. RSO-Moderator Christoph Benz schaute am Samstagvormittag bei der Hauptprobe vorbei: