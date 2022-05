Lobende Worte und ein kleiner Gruss von oben

Der dramatische Himmel über Chur kurz vor dem ersehnten Gewitter am Montagabend muss ganz nach Gion Mathias Caveltys Geschmack gewesen sein. Denn in seinem Buch «Innozenz» – für das Cavelty in der Kantonsbibliothek am Churer Karlihofplatz den diesjährigen Bündner Literaturpreis entgegennehmen durfte – braut sich ja ebenfalls allerlei zusammen. Wobei das masslos untertrieben ist. Im Lauf von nur 150 Seiten lässt der Autor nämlich die Welt untergehen. Zumindest jene, die wir zu kennen glaubten, wenn wir denn glaubten.