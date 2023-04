«Liebe Schwester» eröffnet die Kurzfilmnacht

Seit 20 Jahren ist die Kurzfilmnacht auf Tour durch die Schweiz: Am Freitag, 21. April, um 21.15 Uhr macht sie halt im Kino Apollo in Chur. In über drei Stunden Filmgenuss präsentiert die Kurzfilmnacht, neben aktuellen Kurzfilmen aus der ganzen Welt, die Churer Premiere des Films «Liebe Schwester» von Moris Freiburghaus, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Der Filmemacher ist 1989 in Chur geboren und hat später an der Zürcher Hochschule der Künste Film studiert. «Liebe Schwester» ist sein dritter Film als Regisseur.