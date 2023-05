Die Betonhand im Volksgarten braucht eine Maniküre

Der schwerste Finger sei der Daumen, der rund 800 Kilogramm wiege, so Oertli. Im Boden steckt ein Gerüst, das die Finger an Ort und Stelle fixiert. Doch dieses besteht aus rostanfälligem Eisen und muss nun ersetzt werden, wie die Gemeinde Glarus in einer Mitteilung schreibt. Deshalb werden die Finger am Montag abmontiert und nur wenige Meter über die Linth zum Atelier von Eva Oertli nach Ennenda transportiert.