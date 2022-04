Kunst und Charme als Attraktion

von Marina U. Fuchs

Das Engadin ist reich an Nobelherbergen mit Zimmerfluchten, Spas und Sternen. Wer aber das Besondere sucht, den dezenten Luxus, der sich nur im Detail offenbart, das andere, das Persönliche, der steigt in der «Villa Flor» ab. Nur sieben Zimmer stehen in diesem kleinen Hotel zur Verfügung. Es gibt wohl keinen Besucher, der sich dem besonderen Ambiente verschliessen kann, der sich nicht sofort fühlt wie zu Gast bei Freunden.