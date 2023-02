«Ricklin & Schaub» und «Michel in der Suppenschüssel» locken nach Falera

Am Sonntag um 16.30 Uhr lässt das Musik-Theater «Michel in der Suppenschüssel» die Kinderherzen höher schlagen. Langweilig wird es dem Lausbub Michel im kleinen Ort Katthult in Schweden nicht: Warum Michels Kopf im Suppentopf stecken bleibt, seine Schwester Ida im falschen Moment fluchen übt und bei einer Mäusejagd auf Katthult alles schiefläuft, erfahren Klein und Gross in der Mundart-Inszenierung von Brigitt Maag. Das Stück wird untermalt mit Musik des Kinderliedermachers Andrew Bond.