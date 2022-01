Kreisläufe in der Natur prägen ihr Schaffen

von Marina U. Fuchs

Die Ausstellung «Vertigo» in der Galerie Tschudi in Zuoz vereinigt zwei Künstler, denen ähnliche, sich treffende und überschneidende Themen am Herzen liegen, die im Zentrum ihres jeweiligen Werkes stehen. Umweltwissenschaft und Kulturgeschichte bei Julian ­Charrière, Ökologie, Geologie und Kosmologie bei Katie Paterson.