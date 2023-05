Für den Seniorenchor Canziano kennt Singen kein Alter 

Es gilt ernst beim Gemischten Seniorenchor Canziano in Chur. Unter dem Titel «Chantai! Singet!» werden ab kommendem Samstag die diesjährigen Konzerte im Theater Chur und im Hotel «Laudinella» in St. Moritz aufgeführt. Angespannt sind die Sängerinnen und Sänger deshalb aber kaum. Ganz entspannt treffen sie sich im Seniorenzentrum Cadonau in Chur zur Probe.