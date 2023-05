Der Damenchor Chursüd lässt «Titanic»-Zeiten wieder aufleben

Schon der Name dieses Ensembles klingt ausgesprochen nostalgisch. Der Damenchor Chursüd wollte bei seiner Gründung vor 14 Jahren allerdings nicht unbedingt an alte Traditionen anknüpfen. «Frauenchor hatte so einen negativen Touch für uns», erinnert sich Sandra Carisch, die sich mit ihrer Schwester Lea Killias heute das Präsidium teilt. Das sei früher immer das gewesen, was vom gemischten Chor übrig geblieben sei, wenn die Männer wegfielen, sagt sie. Der Damenchor war aber eine frisch-fröhliche Neugründung und Chursüd als Name von der Band Züri West inspiriert.